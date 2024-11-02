وزير الصّحة للـLBCI: يجب على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه النازح السوري واذا ارادت مساعدته في قلب سوريا فما من مشكلة لدينا

أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا

أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا

أدرعي: قضينا على قائد قطاع الساحل في حزب الله في صور وعلى قائد المدفعية في القطاع