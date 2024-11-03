أدرعي الى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك: عليكم اخلاء هذه المباني

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.



وقال عبر حسابه على منصة "اكس": "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وذلك خلال الساعات الـ4 المقبلة".