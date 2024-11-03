استمراراً للجسر الجوي الإغاثي السعودي... وصول طائرة مساعدات جديدة الى مطار بيروت

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان بتقديم مساعداته الإغاثية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي على العائلات النازحة من محافظة الجنوب حيث وزعت في منطقة الدورة وصيدا وشملت المساعدات المقدمة ما يقارب ٢٨٨ عائلة نازحة واستفادة أكثر من ١٤٥٠ فردا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.