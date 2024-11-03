نتنياهو من الحدود اللبنانية: مع أو بدون إتفاق المفتاح لعودة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح والرد بحزم على أي عمل يستهدفنا

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