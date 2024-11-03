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الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية

خبر عاجل
2024-11-03 | 11:57
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الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة &quot;إيغوز&quot; ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية
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الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أنه "في عملية ليلية عبر الحدود السورية، ألقت قوات وحدة "إيغوز" التابعة لفرقة 210 القبض على ناشط في البنية التحتية لإيران داخل الأراضي السورية."

وأوضح أنه "خلال عملية عسكرية استباقية داخل الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة، قام مقاتلو وحدة "إيغوز" بالتعاون مع محققي وحدة 504 وتحت قيادة فرقة 210 وبتوجيه استخباراتي بإلقاء القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية على الجبهة السورية."

وأشار إلى أن "علي سليمان العاصي مواطن سوري يقيم في جنوب سوريا، تم تجنيده من قبل إيران وعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود من أجل تنفيذ عمليات إرهابية مستقبلية. وكان العاصي تحت مراقبة دقيقة من قوات الجيش الإسرائيلي، وتم اعتقاله، وهو الآن قيد التحقيق في إسرائيل".

ولفت الجيش أن "العملية التي أدت إلى اعتقال العاصي حالت دون وقوع عملية إرهابية مستقبلية وكشفت عن أساليب العمل للجهات الإيرانية على جبهة هضبة الجولان. ونُقل العاصي لمواصلة التحقيق لدى وحدة 504 وقوات الأمن."

وأكد أنه "سيواصل العمل لضمان أمن الحدود ولن يسمح بتمركز المحور الإيراني وتوجيه نشاط إرهابي معادٍ من جنوب سوريا."


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