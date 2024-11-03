الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية

#عاجل في عملية ليلية عابرة للحدود مع سوريا: قوات وحدة إيغوز تحت قيادة الفرقة 210 تعتقل عنصرًا من شبكة إرهابية تابعة لإيران في الأراضي السورية
⭕️خلال نشاط عملياتي استباقي داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، اعتقلت قوات وحدة ايغوز مع أفراد الوحدة 504 وبتوجيه استخباراتي عنصرًا… pic.twitter.com/rbc7pARnxK
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024
#عاجل في عملية ليلية عابرة للحدود مع سوريا: قوات وحدة إيغوز تحت قيادة الفرقة 210 تعتقل عنصرًا من شبكة إرهابية تابعة لإيران في الأراضي السورية
⭕️خلال نشاط عملياتي استباقي داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، اعتقلت قوات وحدة ايغوز مع أفراد الوحدة 504 وبتوجيه استخباراتي عنصرًا… pic.twitter.com/rbc7pARnxK