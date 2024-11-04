إد غابريال للـLBCI: جلست مع هاريس وتحدثنا مطولًا وهناك خطة في ما يتعلق بلبنان وهي تطبيق القرارات الدولية والعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار وانتخاب رئيس وهاريس داعمة للجيش اللبناني والخطة المطروحة تحتاج لملايين الدولارات وهي مستعدة لتأمينها للجيش

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