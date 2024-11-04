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التحكم المروري: أشغال وأعمال صيانة على جسر انطلياس باتجاه ضبية وتحويل السير الى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية

خبر عاجل
2024-11-04 | 13:57
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التحكم المروري: أشغال وأعمال صيانة على جسر انطلياس باتجاه ضبية وتحويل السير الى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية
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التحكم المروري: أشغال وأعمال صيانة على جسر انطلياس باتجاه ضبية وتحويل السير الى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية

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