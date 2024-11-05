غارات عنيفة على مدينة القصير السورية سمع صداها في مدينة الهرمل

ميقاتي يتسلم من وليد بخاري دعوة الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية-الإسلامية المشتركة

ميقاتي يتسلم من وليد بخاري دعوة الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية-الإسلامية المشتركة

التحكم المروري: أشغال وأعمال صيانة على جسر انطلياس باتجاه ضبية وتحويل السير الى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية