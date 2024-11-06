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مجلس الوزراء اقر البند المتعلق باعطاء وزارة الدفاع سلفة خزينة لتطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش اللبناني
خبر عاجل
2024-11-06 | 05:54
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مجلس الوزراء اقر البند المتعلق باعطاء وزارة الدفاع سلفة خزينة لتطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش اللبناني
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نعيم قاسم: هناك طريق للمفاوضات حددناه بشكل واضح وهو التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية والرئيس بري الذي يحمل راية المقاومة واساس أي تفاوض يبنى على امرين وقف العدوان والسقف للتفاوض هو حماية السيادة للبنانية بشكل غير منقوص
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خبر عاجل
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نعيم قاسم: لا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع عن الطائرات والصواريخ وبالنسبة للحدود هناك عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات فالامكانات متوفرة بالمخازن واماكن التموضع وبطرق متعددة
خبر عاجل
08:21
نعيم قاسم: لا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع عن الطائرات والصواريخ وبالنسبة للحدود هناك عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات فالامكانات متوفرة بالمخازن واماكن التموضع وبطرق متعددة
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خبر عاجل
08:21
نعيم قاسم: قناعتنا ان امرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب وهو الميدان بقسميه الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الاسرائيلي على الحدود والثاني الجبهة الداخلية وان تصل اليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا وتعرف ان الحرب غير قابلة للربح
خبر عاجل
08:21
نعيم قاسم: قناعتنا ان امرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب وهو الميدان بقسميه الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الاسرائيلي على الحدود والثاني الجبهة الداخلية وان تصل اليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا وتعرف ان الحرب غير قابلة للربح
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