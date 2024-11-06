السفيرة الاميركية ليزا جونسون تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) قرب مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية