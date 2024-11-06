الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: خطوات مشروع نتنياهو من خلال الحرب على لبنان إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان ولو عن بعد في الجو والتهديد وجعل لبنان شبيها بالضفة الغربية إلى جانب العمل على خارطة الشرق الأوسط

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