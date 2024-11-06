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نعيم قاسم: لا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع عن الطائرات والصواريخ وبالنسبة للحدود هناك عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات فالامكانات متوفرة بالمخازن واماكن التموضع وبطرق متعددة
خبر عاجل
2024-11-06 | 08:21
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نعيم قاسم: لا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع عن الطائرات والصواريخ وبالنسبة للحدود هناك عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات فالامكانات متوفرة بالمخازن واماكن التموضع وبطرق متعددة
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