نعيم قاسم: هناك طريق للمفاوضات حددناه بشكل واضح وهو التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية والرئيس بري الذي يحمل راية المقاومة واساس أي تفاوض يبنى على امرين وقف العدوان والسقف للتفاوض هو حماية السيادة للبنانية بشكل غير منقوص

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