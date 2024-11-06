مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد ترامب ديفيد شنكر للـ LBCI: الرئيس سيعود إلى نوع من حملة الضغط الأقصى ضد إيران كما لم يفعل من قبل وهدف الضغط هو العودة إلى نوع من الصفقة سواء كان ذلك اتفاقًا نوويًا أو اتفاقًا آخر

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