شنكر للـ LBCI:أعتقد أنه سيكون هناك انقسام في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان وأن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر عليه وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب

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