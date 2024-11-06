المُقاومة الإسلاميّة شنت هجومًا جويًا على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا للمرة الأولى

وصول طائرة مساعدات من الكويت إلى مطار بيروت

وصول طائرة مساعدات من الكويت إلى مطار بيروت

أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها