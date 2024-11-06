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المُقاومة الإسلاميّة شنت هجومًا جويًا على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا للمرة الأولى

خبر عاجل
2024-11-06 | 15:01
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المُقاومة الإسلاميّة شنت هجومًا جويًا على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا للمرة الأولى
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المُقاومة الإسلاميّة شنت هجومًا جويًا على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا للمرة الأولى

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