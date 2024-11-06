انذار اسرائيلي إلى سكان الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير والحدث

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الأوزاعي

🔸حارة حريك

🔸تحويطة الغدير

🔸حدث بيروت



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش… pic.twitter.com/RBY8ErOXg6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2024

وجه الجيش الاسرائيلي انذارا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير وحدث بيروت.وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".