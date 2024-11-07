وصول طائرة مساعدات سعودية جديدة الى لبنان

وصلت اليوم الطائرة الإغاثية الـ٢٠ التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية إلى لبنان، حيث حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت.



وعلى متن الطائرة مساعدات إغاثية شملت مواد غذائية وايوائية.