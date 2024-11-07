مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح

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