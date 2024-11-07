جعجع لـ جدل: أتوقع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر لا بل تفاقمها أكثر من السابق فطرفا النزاع يعتبران أنهما أمام فرصة لتعزيز مواقفهما قبل التوصّل إلى واقع يفرض محدودية في التحرك

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