جعجع لـ "جدل": هناك كتل نيابية كثيرة مع انتخاب قائد الجيش وأنا أعلنت أنه من المرشحين الجديين و"لا فيتو" منا عليه لكن قبل ترشيحنا له رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته لبعض الأمور والرئيس التوافقي يعني "لا رئيس" والحكومة التوافقية تعني "لا حكومة"

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