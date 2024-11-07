منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة

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