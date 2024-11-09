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حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
خبر عاجل
2024-11-09 | 02:44
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حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
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حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
اندلع حريق كبير في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمرا. وقد إلتهمت النيران العديد من السيارات في الموقف.
وقد أدى الحريق الى اشتعال إحدى البنايات المجاورة، في حين يعمل الدفاع المدني على اطفاء الحريق واخلاء المباني المجاورة.
وتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق المندلع في موقف للسيارات في الحمرا جراء احتراق مولد كهربائي، واعطى التوجيهات اللازمة للاسراع في اخماد النيران وابعاد خطر تمددها الى باقي السيارات والأبنية المجاورة.
وأجرى مولوي اتصالا بمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود طالبا مؤازرة فوج إطفاء بيروت في عملية الاخماد ومساعدة المواطنين العالقين في الأبنية المجاورة وإخراجهم في أسرع وقت.
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حريق
مولد كهرباء
موقف للسيارات
الحمرا
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