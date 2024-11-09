الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس" أن "القوات الإسرائيلية عثرت على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرت بنى تحتية تحت الأرض.



وأشار إلى أن "اللواء 810 أشرف خلال الأسبوع الأخير بواسطة قوات وحدة "جبال الألب" المختصة بالقتال الجبلي وكتائب اللواء على مداهمات مركزة على مشارف كفر شبعا كانت تهدف إلى اكتشاف وتدمير بنى تحتية مخصصة لإطلاق الصواريخ والعثور على وسائل قتالية واستطلاعية تابعة للعدو في منطقة جبلية وعرة. "



ولفت إلى أنه "أثناء النشاط، عثرت قوات الوحدة على بنى تحتية تحت أرضية وقذائف الصواريخ ومخازين الوسائل القتالية وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي ودمرتها."



وقال إن "اللواء قام بتكثيف نشاطه في المنطقة وصولًا إلى مشارف كفر شبعا. وكانت هذه المنطقة تستخدم لإطلاق الكثير من الأسلحة إلى هضبة الجولان منها إطلاق الطائرة المسيرة إلى ملعب كرة القدم في مجدل شمس وقتل الأطفال فيه والكثير من حالات الإطلاق إلى المنطقة كلها."





