المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قاعدة حيفا التقنية (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية

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