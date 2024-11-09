المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مرابض المدفعية التي تقوم بالإعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقودية في هغوشريم في إصبع الجليل بصليات صاروخية

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