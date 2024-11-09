الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية القطرية: الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بغزة غير دقيقة
خبر عاجل
2024-11-09 | 13:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية القطرية: الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بغزة غير دقيقة
خبر عاجل
القطرية:
الأنباء
انسحاب
الوساطة
إطلاق
النار
دقيقة
التالي
حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:43
غارة إسرائيلية على محيط بلدة لبايا بالبقاع الغربي شرقي لبنان
آخر الأخبار
17:43
غارة إسرائيلية على محيط بلدة لبايا بالبقاع الغربي شرقي لبنان
0
آخر الأخبار
17:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية ويدور حديث حول اتفاق جيد جدا لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل
آخر الأخبار
17:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية ويدور حديث حول اتفاق جيد جدا لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل
0
آخر الأخبار
16:52
غارة استهدفت معبر جرماش قلد السبع على الحدود الشمالية الغربية للهرمل مع سوريا
آخر الأخبار
16:52
غارة استهدفت معبر جرماش قلد السبع على الحدود الشمالية الغربية للهرمل مع سوريا
0
آخر الأخبار
16:26
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب وسط منغوليا السبت
آخر الأخبار
16:26
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب وسط منغوليا السبت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:17
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مرابض المدفعية التي تقوم بالإعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقودية في هغوشريم في إصبع الجليل بصليات صاروخية
خبر عاجل
12:17
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مرابض المدفعية التي تقوم بالإعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقودية في هغوشريم في إصبع الجليل بصليات صاروخية
0
خبر عاجل
12:14
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قاعدة حيفا التقنية (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
خبر عاجل
12:14
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قاعدة حيفا التقنية (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية
0
خبر عاجل
11:37
حزب الله: قصفنا مصنع ملام العسكري جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صواريخ نوعية
خبر عاجل
11:37
حزب الله: قصفنا مصنع ملام العسكري جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صواريخ نوعية
0
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-08
مجزرة في صور... شهداء وجرحى
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-08
مجزرة في صور... شهداء وجرحى
0
خبر عاجل
08:35
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية
خبر عاجل
08:35
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية
0
آخر الأخبار
2024-11-08
حبشي للـLBCI: ايران تقاتل على الجبهة اللبنانية وفي وقت كان السيد نصرالله يستشهد والطائفة الشيعية في لبنان تحترق كانت ايران تفاوض على النووي
آخر الأخبار
2024-11-08
حبشي للـLBCI: ايران تقاتل على الجبهة اللبنانية وفي وقت كان السيد نصرالله يستشهد والطائفة الشيعية في لبنان تحترق كانت ايران تفاوض على النووي
0
آخر الأخبار
12:57
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات سلاح الجو قصفت اليوم بنى تحتية لحزب الله في صور وبعلبك
آخر الأخبار
12:57
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات سلاح الجو قصفت اليوم بنى تحتية لحزب الله في صور وبعلبك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:15
بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا
0
أمن وقضاء
13:36
آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال
أمن وقضاء
13:36
آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال
0
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
0
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
0
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النازحون في لبنان تحت وطأة الحرب: تحديات صحية ومعيشية متفاقمة مع إقتراب الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النازحون في لبنان تحت وطأة الحرب: تحديات صحية ومعيشية متفاقمة مع إقتراب الشتاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حريق كبير في الحمرا والسبب: مولدات الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حريق كبير في الحمرا والسبب: مولدات الكهرباء
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:44
حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
خبر عاجل
02:44
حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
2
حال الطقس
02:16
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول
حال الطقس
02:16
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول
3
خبر عاجل
08:21
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية
خبر عاجل
08:21
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية
4
أخبار لبنان
01:02
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
01:02
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية
5
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
6
أخبار لبنان
03:58
الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)
أخبار لبنان
03:58
الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)
7
خبر عاجل
09:44
مسؤول مطلع لرويترز: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات
خبر عاجل
09:44
مسؤول مطلع لرويترز: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات
8
فنّ
07:11
وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه
فنّ
07:11
وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More