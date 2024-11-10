إنتشال 23 شهيداً من تحت أنقاض المنزل المستهدف في علمات والعمل جار للبحث عن آخرين ونقل ٦ جرحى ممن كانوا في محيط المنزل الى المستشفيات المجاورة

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