تدابير سير إعتبارًا من مساء الغد بسبب أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة إميل لحود

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بإجراء أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة اميل لحود - محلة جسر سوق الأحد باتجاه الصياد، وذلك اعتبارًا من مساء تاريخ 11-11-2024 ولغاية تاريخ 30-11-2024 يوميًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي، باستثناء يومي السبت والأحد.



وستؤدي هذه الأعمال الى منع مرور السير على أوتوستراد إميل لحود باتجاه الصياد والمفارق المؤدية إليه بالقرب من محلات "يحيى" في الكرنتينا وتحويله باتجاه الدخولية - كورنيش النهر والشوارع الداخلية، وذلك خلال فترة الاشغال.



لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور.