أدرعي: دمرنا مجمعًا لحزب الله تحت الأرض تم اخفاؤه تحت مقبرة في جنوب لبنان

#عاجل بعد سبعة أيام من العملية الخاصة: قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدة شَلْداغ تعثر وتدمر مجمعًا إرهابيًا تحت الأرض تم اخفائه تحت مقبرة في جنوب لبنان



🔸قامت قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدات خاصة وبتوجيه من هيئة الاستخبارات بعملية برية خاصة خلال الأسبوع الماضي لتدمير مجمع إرهابي… pic.twitter.com/MbSZetgEEI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي العثور على مجمع تحت الأرض تم اخفاؤه تحت مقبرة في جنوب لبنان وتدميره.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": بعد سبعة أيام من العملية الخاصة: قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدة شَلْداغ تعثر وتدمر مجمعًا تحت الأرض تم اخفائه تحت مقبرة في جنوب لبنان.-قامت قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدات خاصة وبتوجيه من هيئة الاستخبارات بعملية برية خاصة خلال الأسبوع الماضي لتدمير مجمع تحت الأرض تابع لحزب الله في جنوب لبنان حيث تم اخفاء مدخل المجمع تحت مقبرة في جنوب لبنان.-في المجمع تحت الأرض والذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر عن الحدود، تم اكتشاف غرف قيادة وغرف إقامة ومستودعات للأسلحة احتوت على بنادق ومعدات قتالية جاهزة لتنفيذ عملية اقتحام للحدود الاسرائيلية.-خلال العملية، تمكنت قوات وحدة شلداغ من اكتشاف فتحات عدة أسفرت عن كشف المسار بالكامل ليتم تدمير المجمع الذي امتد لحوالي كيلومتر واحد وبارتفاع حوالي مترين.-عملية تدمير الموقع من خلال ضخ حوالي 4,500 متر مكعب من الإسمنت من خلال مئات الشاحنات وخلاطات الخرسانة.