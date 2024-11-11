وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق

اعلن وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان بالرغم من أن الحرب مع حزب الله لم تنته بعد، وقال: " نعمل مع الأميركيين في هذا الشأن والتحدي الرئيسي سيكون تطبيق ما يتم الاتفاق عليه".وأضاف: " الروس موجودون في سوريا ويمكنهم المساهمة في هدف منع حزب الله من إعادة التسلح". وقال: " قوة حزب الله تقلصت بشدة وجرى تدمير غالبية قدراته الصاروخية، وسكان شمال غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم عند انتهاء الحرب".ولفت الى أن "المجتمع الدولي يمكنه المساعدة في ضمان مستقبل لبنان كدولة حرة وليست وكيلا لإيران"، على حدّ تعبيره. واضاف: "القضية الأكثر أهمية لمستقبل المنطقة هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وترامب أوضح أنه يدرك خطورة طموحات إيران النووية".وبالشأن الفلسطيني، اشار الى أنه لا يوجد قرار بشأن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية، وأن أي دولة فلسطينية ستكون دولة لحماس.وردّاً على سؤال حول إنهاء قطر للوساطة، أجاب: "إسرائيل ردت بشكل إيجابي على مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وحماس رفضت المضي قدما".