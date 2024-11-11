وزير الخارجية السعودي: هناك تنسيق عالي المستوى بين الدول العربية والاسلامية حول تطورات الوضع في لبنان وهناك تواصل على أعلى المستويات لبحث كيفية دعم صمود لبنان ودعم خروج لبنان من الفراغ السياسي ولكن في النهاية هذا قرار لبناني

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