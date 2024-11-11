يسرائيل كاتس: إسرائيل لن توافق على أي ترتيب لا يضمن حقها في منع الإرهاب ولن نوافق على أي ترتيب لا يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وإعادة سكان الشمال

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