شينكر لـ عشرين 30: لترامب نفوذ كبير على إسرائيل ويجب إقناع حماس بالإفراج عن الرهائن أما في لبنان فيجب أن يكون هناك اتفاق على الحكومة أن توافق عليه والآلية وراء القرار 1701

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