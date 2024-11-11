شينكر لـ عشرين 30: لا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار واسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تجميع نفسه وجزء من العمل على الحدود للتأكد من أن الأسلحة المهربة لن تجد طريقها مرة أخرى إلى البلد وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه

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