باسيل: نحن في التيار عارضنا حزب الله في وحدة الساحات وجبهة الإسناد لأننا رأينا فيها ضررًا على مصالح لبنان وخطرًا عليه حيث استغل العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان و

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