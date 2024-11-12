سقوط عدد من الشهداء في غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة جون

شينكر لـ عشرين 30: ترامب يركّز على إبرام الصفقات وليس الهدف بالنسبة له الذهاب إلى الحرب مع إيران بل الوصول إلى صفقة حول النووي والسلوك الإقليمي وإنهاء الدعم للوكلاء

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