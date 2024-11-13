وصول طائرة مصرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية

وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت صباحًا طائرة مصرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية واغاثية الى لبنان ضمن إطار الجسر الجوي بين البلدين.