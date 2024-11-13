أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية الليلة الماضية

#عاجل جيش الدفاع هاجم خلال ساعات الليلة الماضية على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
🔸أغارت طائرات حربية الليلة الماضية بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.
🔸لقد… pic.twitter.com/a5vqxVrUca
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم خلال ساعات الليلة الماضية على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
🔸أغارت طائرات حربية الليلة الماضية بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.
🔸لقد… pic.twitter.com/a5vqxVrUca