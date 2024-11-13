أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية الليلة الماضية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال ساعات الليلة الماضية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت".



وأشار الى أن "هذه الغارات تأتي في اطار الجهود المتواصلة لاستهداف البنى التحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت".