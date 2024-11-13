طائرة إماراتية محملة بـ40 طنًا من المساعدات حطت في المطار

وصلت صباحًا الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة اماراتية محملة بنحو 40 طنًا من المواد والمستلزمات الضرورية، في إطار الحملة المجتمعية " الإمارات معك يا لبنان" بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر.