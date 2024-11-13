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o
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22
o
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23
o
الشمال
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o
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o
كسروان
23
o
متن
23
o
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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان
استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
2024-11-13 | 05:08
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استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
الغارات
الإسرائيلية
الضاحية
الجنوبية
لبيروت
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الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله
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