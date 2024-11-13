الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان

الجيش الإسرائيليّ: استكملنا موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية

الجيش الإسرائيليّ: استكملنا موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية

الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله