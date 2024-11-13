"المقاومة الإسلامية": شنّينا للمرّة الأولى هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في مدينة "تل أبيب"

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك