المقاومة الإسلامية: شنينا هجوماً جويًّا بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة عاموس (قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشماليّة ومحور مركزي في جهوزيّة شعبة التكنولوجيا) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم غرب العفولة وأصابت أهدافها بدقّة

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