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فياض تبلّغ موافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد عقد تزويد الفيول أويل لغاية نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥
خبر عاجل
2024-11-14 | 04:14
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فياض تبلّغ موافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد عقد تزويد الفيول أويل لغاية نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه تبلّغ من رئاسة الوزراء ومن وزارة النفط في العراق موافقة مجلس الوزراء العراقي على طلبه القاضي بتمديد عقد تزويد الفيول اويل الموقّع بين لبنان والعراق لغاية نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٢٥، بدل نهاية تشرين الأول ٢٠٢٤، ليتمكن لبنان من استنفاذ كامل الكمية التعاقدية، أي ١،٥ مليون طن، وذلك عبر تأمين شحنات بسعة ١٢٥ ألف طن شهرياً خلال هذه المدة. كما وافقت الحكومة العراقيّة على طلب الوزير فيّاض تجديد هذا العقد لتجهيز لبنان للسنة الرابعة بالشروط السابقة عينها، مع امكانية زيادة الكمية، بناء على تمني الوزير فيّاض بأن تصل الى ٢ مليون طن سنوياً بدل ١،٥ مليون.
وشكر الوزير فيّاض العراق شعباً وقيادةً على استمرارية وإستدامة مساعدته ووقوفه الى جانب لبنان في جميع الظروف الصعبة إن كانت إقتصادية أو أمنية كما هو الحال اليوم في ظل الحرب الهمجيّة التي يخوضها العدو الاسرائيلي على لبنان، وسيسعى بمتابعة شخصيّة منه مع الحكومتين العراقية واللبنانية، لوضع ما تمّت الموافقة عليه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
تجدر الاشارة الى أنّ كمية ١،٥ مليون طن المذكورة في الاتفاقية قيد التنفيذ حالياً تمكّن التغذية المستدامة للمرافق العامة والتغذية للمستهلكين بمعدّل يتراوح بين ٤ و٦ ساعات يومياً، في حين أنه اذا ما تمّت زيادة الكميات في العقد الجديد لتصل الى ٢ مليون طن سنوياً فإن هذا المعدّل يمكن أن يصل الى ما بين ٥ و٨ ساعات يومياً.
ويُذكر أنه مع وصول شحنة الغاز اويل إلى لبنان المتوقع غداً والتي تزن 40 الف طن، وتُستتبع بشحنةٍ ثانية مماثلة تزن 40 ألف طن، وتصل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، سيتوفر لدى مؤسسة كهرباء لبنان مخزوناً مريحاً من الوقود يكفي لمدة تتجاوز الشهر.
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