أدرعي: قوات اللواء 188 تواصل العمل في مناطق جديدة في جنوب لبنان وتدمر مستودع أسلحة تابع لقوة الرضوان

أعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات اللواء 188 تواصل العمل في مناطق جديدة في جنوب لبنان وتكشف وتدمر مستودع أسلحة تابع لقوة الرضوان ومنصات إطلاق موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية ووسائل قتالية عديدة.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "تقوم قوات اللواء 188 بأعمال برية في مناطق جديدة في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية".



وأضاف: "في أعمال التفتيش الأخيرة اكتشفت القوات مستودع أسلحة تابع لقوة الرضوان احتوى على وسائل قتالية عديدة، منها قاذفات RPG وأسلحة قنص وذخيرة. وتمت مصادرة جميع الوسائل القتالية وتدميرها. وفي عملية مداهمة أخرى، كشفت القوات منطقة تستخدم لإطلاق قذائف صاروخية تحتوي على قذائف وصواريخ نحو بلدات الشمال. وتم تدمير الوسائل القتالية كافة".