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استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وإحداها تستهدف المريجة

خبر عاجل
2024-11-14 | 05:53
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استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وإحداها تستهدف المريجة
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استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وإحداها تستهدف المريجة

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