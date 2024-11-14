الجيش: ما بين الساعة ١٥:٠٠ والساعة ١٦:٠٠ ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في دير الزهراني - النبطية

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