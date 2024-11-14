تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/CCrnwjiUrf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2024

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي تحذيرًا عاجلًا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري.