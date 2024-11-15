غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارة ثانية على الضاحية الجنوبية وتحديدًا منطقة الغبيري

غارة ثانية على الضاحية الجنوبية وتحديدًا منطقة الغبيري

التحكم المروري: إحتراق سيارة على طريق عام زوق مصبح باتجاه بلونة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة